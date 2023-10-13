Путин прокомментировал членство Украины, Грузии и Молдавии в СНГ

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Украина и Грузия, которые входят в состав СНГ, не ведут активности в объединении, а Молдавия практически утратила свою идентичность. Об этом заявил Владимир Путин на саммите СНГ в узком составе.

По словам главы государства, Грузия перестала активно вести работу в СНГ после безуспешных стараний решить внутренние проблемы, применив силу и атаку на Южную Осетию. Кроме того, на это повлияли и последствия от подобных действий грузинских властей.

Украина же подписала документ по СНГ, однако, как утверждает президент РФ, в действительности полностью так к нему и не присоединилась.

"Украина же не ратифицировала эти документы. Она изначально, по сути дела, уклонилась от масштабного сотрудничества", – добавил Путин.

По поводу Молдавии глава государства сказал лишь то, что она почти полностью утратила свою идентичность.

"Элита этой страны – они вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами. Но это их выбор", – заключил российский президент.

Ранее правительство Украины решило прекратить действие соглашения о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с преступностью в части отношений с правительствами России и Белоруссии. Соглашение было подписано 25 ноября 1998 года. Оно предусматривало сотрудничество между странами в рамках предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений.

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