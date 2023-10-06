Украина прекратила действие соглашения СНГ с РФ и Белоруссией по борьбе с преступностью

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Правительство Украины решило прекратить действие соглашения о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с преступностью в части отношений с правительствами России и Белоруссии. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Соглашение было подписано 25 ноября 1998 года. Оно предусматривало сотрудничество между странами в рамках предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений. Также соглашение предполагало, что страны-участницы будут оказывать поддержку в розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования и тюремного заключения.

Ранее Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому, экс-секретарю СНБО Андрею Парубию и бывшему председателю пограничной службы Украины Николаю Литвину. Эти лица проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины, из-за чего с 2014 года территории Донецка и Луганска постоянно обстреливались.

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