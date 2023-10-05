Украина без поставок Запада сможет продержаться только неделю – Путин

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Украина без поставок западного оружия сможет продержаться только неделю, заявил Владимир Путин в рамках дискуссии на Валдайском форуме.

Российский лидер обратил внимание, что украинская экономика стала полностью зависима от Запада, поскольку каждый месяц осуществляются многомиллиардные вложения.

Путин отметил, что сейчас бюджет на Украине и ее экономические показатели в целом выровнены за счет помощи, которая оказывается извне.

"Стоит только это прекратить, через неделю все ляжет. То же самое касается системы обороны. Представьте себе, поставки прекратятся завтра, жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы", – высказался он.

По словам президента РФ, Запад требует от Киева, чтобы ВСУ переходили в наступление любой ценой, поскольку боеприпасы заканчиваются.

"США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а украинские войска в день тратят до 5 тысяч. Запад пытается увеличить производство до 75 тысяч к концу следующего года", – добавил Путин.

Аналогичное положение дел наблюдается в европейских странах, подчеркнул российский лидер. Он напомнил, как власти некоторых государств уже признались, что сделали для Украины все что могли.

"Публично заявили, что "мы все для этого сделали и теперь дело за Украиной, пусть они контрнаступают". А потом в кулуарах добавляют – любой ценой. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю", – резюмировал Путин.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что у Запада практически не осталось боеприпасов, которые можно было бы отправить на Украину, а склады в Европе в ближайшее время опустеют.

До этого президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине. Однако американский лидер пообещал, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.



Путин оценил зависимость Украины от поставок западного оружия