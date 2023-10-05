Президент Словакии выступила против оказания помощи Киеву после выборов

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Президент Словакии Зузана Чапутова призвала отложить выделение военной помощи Украине после прошедших в стране парламентских выборов, сообщает РБК.

Словацкое Минобороны рассматривало возможность отправки Украине пакета помощи, который был утвержден еще при правительстве Людовита Одора. Чапутова же выступила против. По ее словам, такое решение будет означать "неуважение к избирателям".

Она добавила, что сперва нужно дождаться формирования новой правящей коалиции. Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, комментируя решение Чапутовой, также сообщил, что нужно "уважать результаты демократических выборов".

На выборах победу одержала партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, который выступал резко против поставок военной помощи Киеву. По его мнению, эта помощь ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения. Фицо пообещал избирателям не передавать Украине ни одного снаряда.

Фицо также сообщал, что Словакия в данный момент переживает более серьезные проблемы, чем Киев. В этой связи Братислава не будет оказывать поддержку Украине в военной сфере.

До этого журналист Джон Кэмпфнер писал, что Словакия может стать новым союзником Москвы в случае победы Фицо на парламентских выборах. По его словам, внутри НАТО и ЕС может появиться "новый нарушитель спокойствия".

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