Украина может лишиться поставок важного оружия из Словакии – СМИ

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Киев может лишиться поставок важного оружия из Словакии после прихода к власти в этой стране партии Smer, лидером которой выступает бывший премьер республики Роберт Фицо. Об этом сообщает издание Newsweek.

По мнению журналистов, победа данной фракции в парламентских выборах, вероятно, стала тревожным сигналом для Киева, особенно после заявления Фицо о перекрытии поставок оружия Украине.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия сейчас переживает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому не будет оказывать поддержку Киеву в военном плане. Вместе с тем он добавил, что республика будет готова оказывать гуманитарную помощь Украине и помогать в ее восстановлении.

До этого обозреватель The Guardian Джон Кэмпфнер сообщал, что Словакия может стать новым союзником России в случае победы Роберта Фицо на парламентских выборах.