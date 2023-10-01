Партия Smer побеждает на выборах в парламент Словакии после подсчета 98% участков

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Партия "Направление – социальная демократия" (Smer), лидером которой выступает бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, побеждает на выборах в парламент страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистического управления Словакии.

Так, после подсчета данных с 98,13% участков партия Фицо заручилась поддержкой 23,42% избирателей. На втором месте находится либеральное движение "Прогрессивная Словакия" с 16,75% голосов.

Ранее обозреватель The Guardian Джон Кэмпфнер сообщил, что Словакия может стать новым союзником России в случае победы Роберта Фицо на парламентских выборах.

До этого экс-премьер Словакии обвинил западные СМИ в восхвалении украинских нацистов. Фицо заявил, что западные издания расстилают "красную дорожку" перед формированиями, подобными "Азову" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация), а также поддерживают продвижение нацизма и топчут наследие Словацкого национального восстания.