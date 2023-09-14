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14 сентября, 17:51

Политика

Словакия выслала одного сотрудника посольства РФ

Фото: ТАСС/Игорь Шамшин

Словакия выслала одного сотрудника посольства РФ. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МИД республики.

"Словацкая Республика приняла решение в четверг, 14 сентября, выслать сотрудника посольства РФ", – сообщается в публикации ведомства.

В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Москва ответит на данный шаг.

Ранее консульский отдел посольства РФ в Дании приостановил работу из-за решения датских властей по сокращению численности российских дипломатов.

В посольстве пояснили, что его сотрудники работают над сохранением возможности, при которой россияне, находящиеся в Дании, смогли бы и дальше получать консульские услуги. Несмотря на приостановку приема заявлений, в посольстве РФ в Дании продолжат выдавать готовые документы.

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