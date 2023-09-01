В МИД отреагировали на требование Дании сократить число дипсотрудников РФ

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Россия расценивает требование властей Дании о сокращении числа российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене как очередное проявление враждебной позиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщение приводится на сайте дипведомства.

По ее словам, страна сделает необходимые выводы.

Ранее 1 сентября МИД Дании сообщил, что в российском диппредставительстве могут работать максимум пять дипломатов и 20 сотрудников. В ведомстве уточнили, что сокращения следует завершить не позднее 29 сентября.

В июне штат российского посольства в Румынии сократили на 21 дипломата и 30 административно-технических работников по требованию властей страны. Об этом сообщил диппредставитель РФ Валерий Кузьмин.

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