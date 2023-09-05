Консульский отдел посольства РФ в Дании приостановит работу из-за сокращения персонала

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Посольство РФ в Дании с 6 сентября приостановит прием заявлений и документов по консульским вопросам из-за решения властей страны сократить численность российских дипломатов. Об этом сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

"В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства РФ в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность", – говорится в сообщении.

В посольстве пояснили, что сейчас его сотрудники работают над сохранением возможности, при которой россияне, находящиеся в Дании, смогли бы и дальше получать консульские услуги.

Несмотря на приостановку приема заявлений, в посольстве РФ в Дании продолжат выдавать готовые документы, в частности паспорта, визы и другие, а также рассматривать ранее поданные запросы.

До этого Дания сократила число российских дипломатов в стране до пяти человек. Общее число сотрудников посольства РФ было сокращено до 20 человек. Завершить процесс высылки российских дипломатов там призвали до 29 сентября.



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