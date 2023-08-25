В МИД РФ заявили, что Молдавия превращается в логистический придаток Украины

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Молдавия постепенно превращается в логистический придаток Украины. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.

"Неоднократно выражали серьезную обеспокоенность провокационной накачкой Молдавии западным вооружением. Вынуждены вновь обратить внимание на данный сюжет в связи с продолжающимися поставками Кишиневу военного оборудования из США – очередная такая партия поступила в республику в начале августа", – отметила Захарова.

По словам дипломата, в СМИ появилась информация о предоставлении Молдавии экипировки, техники для разминирования, стрелкового оружия, снайперских винтовок и пулеметов, различных видов гранат, технических средств разведки. Также сейчас прорабатывается вопрос обустройства в Молдавии складов вооружения США, которое впоследствии может направляться на нужды Вооруженных сил Украины, считают молдавские аналитики.

Захарова подчеркнула, что в Молдавии на уровне конституции действует нейтральный статус. Однако страны Запада продолжают втягивать это государство в украинский конфликт. Представитель МИД заявила, что Россия уже неоднократно предупреждала Кишинев о катастрофических последствиях таких действий.

"Буквально бьют в набат в этой связи и все здравомыслящие молдавские политики, кому небезразлично будущее своего государства. Однако молдавские власти продолжают упорно тянуть страну в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина", – отмечается в сообщении.

Захарова заявила, что Москва фиксирует постепенное превращение Молдавии в логистический придаток украинского государства. С начала СВО на Украине Кишинев приступил к глобальным поставкам Киеву горюче-смазочных материалов, медикаментов, а также продовольствия.

Москва выражает беспокойство из-за информации о проработке вопроса поставки через Молдавию грузов военного назначения, подчеркнула представитель МИД РФ. Подобные планы были подтверждены министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Захарова считает, что Молдавия может стать соучастником военных преступлений Киева.

"Кишинев равняется на Киев и в вопросе уничтожения свободы слова. Помимо расширения полномочий местных спецслужб, использующих тоталитарные практики в борьбе с политическими оппонентами режима, в Молдавии получила законодательное оформление инициатива создания очередного инструмента подавления инакомыслия в общественном пространстве: 18 августа вступил в силу закон о Центре стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией", – заявила дипломат.

Она отметила, что Молдавия не скрывает, что новая структура будет работать на противодействие "российской пропаганде". Однако не уточняется, о какой пропаганде идет речь в современной Молдавии. В свою очередь, деятельность СМИ Запада и Украины в Молдавии беспрепятственно манипулируют общественным сознанием и насаждают антироссийские нарративы.

Захарова заявила, что вина за нынешнее состояние отношений между Россией и Молдавией полностью лежит на Кишиневе. Она заявила, что представители Кишинева безответственно относятся к будущему своего государства.

Ранее сообщалось, что РФ вынужденно ограничит деятельность торгового представительства и российского центра науки и культуры в Молдавии из-за высылки российских диппредставителей из страны.

В МИД РФ заявили, что данный недружественный шаг официального Кишинева несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены.

Ответственность за произошедшее в МИД РФ возложили на властей Молдавии. Там подчеркнули, что решение Кишинева было необоснованным.



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