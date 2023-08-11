Посольство РФ продолжит искать диалог по Приднестровью после сокращения дипмиссии

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Российское диппредставительство в Кишиневе будет продолжать содействовать работе переговорных площадок по Приднестровью, несмотря на сокращение дипломатов по требованию Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ Олега Васнецова.

Он подчеркнул, что решение молдавской стороны создало для Москвы определенные трудности.

"Мы продолжим участвовать в работе Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре. Также будем способствовать активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, включая формат "пять плюс два", – поделился посол.

Речь идет о формате при участии Молдавии, Приднестровья, России, Украины, ОБСЕ и наблюдателей от Евросоюза и США.

В конце июля Кишинев принял решение о сокращении количества дипломатов российской дипмиссии. В МИД страны объяснили эти действия "причастностью некоторых сотрудников посольства РФ к дестабилизации обстановки в Молдавии".

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобное решение представляет собой продолжение недружественной линии со стороны руководства Кишинева.

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