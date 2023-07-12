РФ не оставит без реакции действия ФРГ по изъятию авто у россиян – Захарова

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Россия не оставит без надлежащей реакции действия властей Берлина по изъятию частных автомобилей у граждан РФ. Об этом сообщает журнал "Международная жизнь" со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она сообщила, что Москва уже потребовала от ФРГ немедленно прекратить изъятие авто у российских граждан, вернуть им собственность, а также возместить причиненный ущерб.

Захарова добавила, что российская сторона считает подобную практику произволом германских властей в отношении граждан РФ и их собственности. Данные шаги являются прямым следствием повсеместно насаждаемой ЕС русофобии, отметила она.

Ранее посольство РФ в Германии призвало своих граждан воздержаться от ввоза в страну автомобилей с российскими номерами из-за участившихся случаев конфискации.

В качестве ответной меры замруководителя ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко предложил конфисковать автомобили с немецкими номерами в России. Политик уточнил, что это будет временной мерой, если немецкие власти отменят подобное со своей стороны, если нет, то останется навсегда.