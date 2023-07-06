В ЛДПР предложили конфисковывать авто с немецкими номерами в РФ

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Партия ЛДПР предложила конфисковать автомобили с немецкими номерами в России в качестве ответной меры на изъятие машин с российскими номерами в Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя фракции в Госдуме Алексея Диденко.

"Россия должна симметрично ответить на действия таможни Германии, которая начала конфискацию всех автомобилей, зарегистрированных в России и въезжающих в Германию даже для транзита", – сказал он.

По мнению Диденко, изъятие машин в Германии – "абсолютно большевистская антиправовая норма", машины с номерами ФРГ, принадлежащие гражданам Германии, должны быть конфискованы в пользу государства. Политик уточнил, что это будет временной мерой, если немецкие власти отменят подобное со своей стороны, если нет, то останется навсегда.

Ранее посольство РФ в Германии призвало своих граждан воздержаться от ввоза в страну автомобилей с российскими номерами из-за участившихся случаев конфискации. Таможенники Германии считают, что владельцы автомобилей с российскими номерами нарушают санкционный закон ФРГ "О внешней торговле".

В апреле правительство Германии приняло решение о массовой высылке российских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в Российской Федерации.

В Германии начали изымать машины россиян