Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов – МИД РФ

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Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, тем самым Берлин проводит курс на разрушение всего массива двусторонних отношений. Москва даст зеркальный ответ на решение ФРГ.

Россия приняла решение выслать германских дипломатов, а также существенно ограничить максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ. Об этом уже официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

Накануне сообщалось, что власти ФРГ находятся в контакте с российской стороной по вопросам, касающимся штатов посольств двух стран.

До этого источник в МИД РФ сообщил, что Германия снова инициировала сокращение дипломатического присутствия России в стране. Он добавил, что Москва не оставит это решение Берлина без ответа.