14:06Политика
Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов – МИД РФ
Фото: depositphotos/mikdam
Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов, сообщили ТАСС в МИД РФ.
Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, тем самым Берлин проводит курс на разрушение всего массива двусторонних отношений. Москва даст зеркальный ответ на решение ФРГ.
Россия приняла решение выслать германских дипломатов, а также существенно ограничить максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ. Об этом уже официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
Накануне сообщалось, что власти ФРГ находятся в контакте с российской стороной по вопросам, касающимся штатов посольств двух стран.
До этого источник в МИД РФ сообщил, что Германия снова инициировала сокращение дипломатического присутствия России в стране. Он добавил, что Москва не оставит это решение Берлина без ответа.
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