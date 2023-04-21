Москва ответит на разрыв земельного договора с посольством РФ в Киеве – Песков

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Россия примет соответствующие меры в ответ на расторжение договора аренды со своим посольством в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно (отреагируем). Здесь же тоже есть (наша) земля под посольством Украины и так далее", – сказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городской совет намерен разорвать договор аренды земельного участка с российской дипмиссией. По его словам, власти города намерены обратиться к правительству Украины с просьбой вернуть имущество посольства в собственность государства.

Источник РИА Новости в Москве позже отмечал, что у Киева нет права расторгнуть действие договора одномоментно. Предварительно необходимо уведомить российскую сторону, и только через 3 месяца после этого договор перестанет действовать.

