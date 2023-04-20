Кличко заявил, что Киев расторгнет договор об аренде земли с посольством РФ

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киевский городской совет разорвет договор об аренде земельного участка, на территории которого находится здание российского диппредставительства. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

Градоначальник украинской столицы выразил уверенность в том, что по этому вопросу будет принято единогласное решение.

"Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства", – приводит слова Кличко портал городской администрации.

Уточняется, что с предложением расторгнуть договор об аренде выступила партия "Слуга народа". Фракция в том числе предложила украинскому правительству национализировать здание российского посольства.

Ранее сообщалось, что Финляндия наложила арест на здание и на участок земли площадью в 3,3 тысячи "квадратов", которые принадлежали Российскому центру науки и культуры. Подобное решение Хельсинки объяснили запросом министерства иностранных дел республики.

После этого МИД Финляндии получил от российской стороны ноту с требованием объяснить действия в отношении РЦНК. Отмечалось, что центр обладает иммунитетом как госсобственность.

Впоследствии стало известно, что финские власти отменили временный арест здания и участка.