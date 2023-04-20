14:34Политика
Кличко заявил, что Киев расторгнет договор об аренде земли с посольством РФ
Фото: РИА Новости/Стрингер
Киевский городской совет разорвет договор об аренде земельного участка, на территории которого находится здание российского диппредставительства. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.
Градоначальник украинской столицы выразил уверенность в том, что по этому вопросу будет принято единогласное решение.
"Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства", – приводит слова Кличко портал городской администрации.
Уточняется, что с предложением расторгнуть договор об аренде выступила партия "Слуга народа". Фракция в том числе предложила украинскому правительству национализировать здание российского посольства.
Ранее сообщалось, что Финляндия наложила арест на здание и на участок земли площадью в 3,3 тысячи "квадратов", которые принадлежали Российскому центру науки и культуры. Подобное решение Хельсинки объяснили запросом министерства иностранных дел республики.
После этого МИД Финляндии получил от российской стороны ноту с требованием объяснить действия в отношении РЦНК. Отмечалось, что центр обладает иммунитетом как госсобственность.
Впоследствии стало известно, что финские власти отменили временный арест здания и участка.
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