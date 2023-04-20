Киев не может разорвать договор аренды с посольством РФ одномоментно – СМИ

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У городского совета Киева нет возможности расторгнуть договор аренды земли с диппредставительством РФ одномоментно, для этого необходимо уведомить российскую сторону, однако Украина этого не делала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

"Во-первых, горсовет Киева не может разорвать договор аренды единомоментно. Он должен сначала уведомить российскую сторону, и только через три месяца договор прекратит действовать", – отмечено в сообщении источника, знакомого с ситуацией.

Уточняется, что при поступлении подобного уведомления столичная мэрия может ответить зеркально исходя из принципа взаимности.

До этого о решении киевского горсовета разорвать договор об аренде земельного участка, на территории которого находится здание российского диппредставительства, рассказал мэр города Виталий Кличко. Градоначальник Киева выразил уверенность в том, что по этому вопросу будет принято единогласное решение.

