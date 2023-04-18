Финляндия арестовала здание Российского центра науки и культуры

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Власти Финляндии наложили арест на здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки и на участок земли площадью в 3,3 тысячи квадратных метров, на котором оно находилось. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Как отметило издание, решение о введении ограничений были приняты государственными приставами еще неделю назад, в период с 10 по 16 апреля. Они также ссылались на исполнения санкций Евросоюза.

"Решение вынесено в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел республики", – заявили приставы.

В издании добавили, что пока арест активов будет действителен, России не разрешается их передавать, закладывать или уничтожать. В СМИ добавили, что власти республики заморозили банковские счета и другие активы РЦНК.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 договорились усиливать санкции против России, а также продолжать поддержку Украины. Они подтвердили приверженность поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется".

14 апреля стало известно, что ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против РФ. Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс отметила, что ЕС нужна уверенность в том, что Россия не сможет найти какие-либо способы обойти введенные ограничительные меры.

