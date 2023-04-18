Дипломаты США досрочно завершат пребывание в Москве при нарушении Венской конвенции – МИД

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Дипломаты США досрочно завершат пребывание в Москве при нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и злоупотреблении своим статусом. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

"Вызванной в МИД России 18 апреля главе американской дипмиссии (Линн Трейси. – Прим. ред.) был заявлен решительный протест в связи с провокационными заявлениями в "поддержку" осужденного за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии В. Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом)", – отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что совершенные публично такие действия имеют цель оказать давление на органы власти и суд. Кроме того, это представляет собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ.

В сообщении министерства указано, что "на фоне беззастенчивого подавления инакомыслия в самих США попытки выгородить курируемого Вашингтоном и прочими западными столицами "агента влияния" выглядят лицемерно и нелепо".

Отмечается, что разного рода шаги для разжигания розни и вражды в российском обществе будут резко пресекаться.

В МИД РФ также заявили, что 18 апреля была вызвана посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр для демарша из-за неприемлемых публичных комментариев в отношении Кара-Мурзы. В ведомстве подчеркнули, что Оттава развернула "русофобскую кампанию". Отмечается, что Канада вмешивается во внутренние дела России.

Ле Клэр было указано на негативные последствия в случае продолжения реализации курса режима премьера страны Джастина Трюдо для двусторонних отношений, а также злоупотреблении дипломатическим статусом сотрудников посольства Канады в Москве.

Ранее МИД РФ вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт и заявил ей протест в связи с выступлением у здания Мосгордсуда, где накануне был вынесен приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе.

Накануне Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Публициста признали виновным в государственной измене, распространении фейков о ВС РФ и руководстве нежелательной организацией. Защита намерена обжаловать приговор.

