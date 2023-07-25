Действующий посол ФРГ покинет Россию после четырех лет в должности

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Посол Германии в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр покинет Москву в конце недели после четырех лет в должности, передает ТАСС.

"Через несколько дней я покину Москву после четырех лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными", – сказал фон Гайр на приеме по случаю своего отъезда из России.

Он добавил, что проведенные в Москве годы никогда не были скучными.

Ранее пресс-секретарь МИД Финляндии Танели Добровольски сообщил, что диппредставительство Финляндии в России продолжит работать в штатном режиме после решения Москвы о высылке финских дипломатов. По его словам, сокращение числа сотрудников не окажет влияния на возможности работы финской делегации в РФ.



Россия объявила персонами нон грата 34 французских дипломата