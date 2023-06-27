Госдеп одобрил вывоз из США российских дипломатов чартером

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Власти США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов", – приводит его слова РИА Новости.

Миллер подчеркнул, что в Вашингтоне ожидают, что и Россия продолжит поддерживать открытыми транспортные каналы для дипломатов США, работающих в РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российский самолет, направляющийся в США, вывезет дипломатов РФ, которым предписано покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания.

Она уточнила, что речь идет не о высылке дипломатов, а об ограничениях в работе, которые Вашингтон создал для российских загранучреждений.

До этого стало известно, что Румыния вышлет из страны более 50 сотрудников российского посольства. Данное решение было принято по просьбе министра иностранных дел страны Богдана Ауреску.



Новости часа: российский борт летит в США, чтобы забрать дипломатов РФ