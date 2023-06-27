Российский борт летит в США, чтобы забрать дипломатов РФ – Захарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский борт, летящий в Соединенные Штаты Америки, вывезет дипломатов РФ, которые должны покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций", – написала дипломат.

По ее словам, борт вывезет диппредставителей России, которым властями США предписано покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания. Захарова заявила, что речь идет не о высылке дипломатов, а об ограничениях в работе, которые были созданы Вашингтоном российским загранучреждениям.

В начале июня министерство иностранных дел Румынии сообщило российскому послу Валерию Кузьмину, что страну в течение 30 суток должны покинуть 51 сотрудник посольства РФ.

Речь идет о 21 диппредставителе, а также о 30 работниках технико-административного персонала. После этого в Румынии останутся 11 дипломатов и 29 сотрудников.

Немногим позже Захарова заявила, что высылка сотрудников диппредставительства РФ из Румынии не останется без ответа, о конкретных мерах будет сообщено дополнительно.