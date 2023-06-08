Румыния вышлет из страны более 50 сотрудников российского посольства

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Министерство иностранных дел Румынии сообщило российскому послу Валерию Кузьмину, что страну в течение 30 суток должны покинуть свыше 50 сотрудников диппредставительства России. Об этом информирует РИА Новости.

В румынском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение было принято по просьбе министра иностранных дел страны Богдана Ауреску. Румынские власти сократят дипломатический и технико-административный персонал дипмиссии РФ с помощью ограничения его численности до уровня, близкого к численности персонала представительства Румынии в Москве.

Уточняется, что страну должен покинуть 51 посол. Речь идет о 21 дипломате, а также о 30 работниках технико-административного персонала. После этого в Румынии останутся 11 дипломатов и 29 сотрудников. В ведомстве добавили, что российская сторона может сама решить, кто покинет территорию государства, а кто продолжит выполнять дипмиссию.

Ситуацию прокомментировали в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона не оставит это без внимания.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ. Ему передали информацию о высылке девяти сотрудников российского диппредставительства из государства.

Финляндия планирует выдворить из Хельсинки сотрудников посольства РФ, которые якобы выполняли разведывательные функции. В МИД России также подчеркнули, что Москва ответит на данные действия.