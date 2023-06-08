В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Румынии не останется без ответа

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Высылка сотрудников диппредставительства РФ из Румынии не останется без ответа, о конкретных мерах будет сообщено дополнительно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает телеграм-канал министерства.

"Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния", – заявила она.

Захарова добавила, что власти Румынии предприняли попытку прикрыть произошедшее обвинениями в сторону РФ из-за проводимой ею специальной военной операцией.

Это доказывает то, что румынская сторона поддерживает киевский режим, что способствует затягиванию конфликта на Украине и росту числа жертв, подчеркнула она.

"Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", –резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее МИД Румынии сообщил, что 21 дипломат и 30 работников технико-административного персонала диппредставительства РФ должны покинуть территорию страны в течение 30 суток. Решение было принято по просьбе министра иностранных дел страны Богдана Ауреску.

Позже посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин заявлял, что требование было направлено на подрыв межгосударственных отношений. В связи с произошедшим стало очевидно, что Бухарест действовал согласно указаниям блока НАТО, добавил он.



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