В МИД РФ прокомментировали высылку дипломатов РФ из Хельсинки

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Высылка дипломатов России из Финляндии связана с интересами натовских ячеек, контролируемых США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Это (высылка дипломатов. – Прим. ред.) нужно натоцентричным или даже внутрь входящим в НАТО ячейкам, которые контролируются Соединенными Штатами Америки, и непосредственно Вашингтону, и, я думаю, Лондону", – отметила дипломат.

6 июня МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ, ему передали информацию о высылке девяти сотрудников российского посольства из страны. В Госсовете республики отметили, что Финляндия намерена выдворить из Хельсинки работников посольства РФ, которые якобы выполняли разведывательные функции.

До этого РФ объявила, что с 1 июля закроет канцелярию посольства в финском городе Лаппеенранта. В связи с этим 30 мая в МИД РФ был вызван диппредставитель Финляндии в Москве Антти Хелантеря.



Финляндия стала членом НАТО