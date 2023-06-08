18:36Политика
Посол РФ заявил, что решение Румынии сократить штат направлено на подрыв отношений
Фото: ТАСС/Николай Морозов
Требование властей Румынии о сокращении штата посольства РФ в Бухаресте более чем на 50 работников направлено на подрыв межгосударственных отношений, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. Об этом сообщает ТАСС.
"Это – очередной шаг румынского руководства, направленный на подрыв государственных отношений между нашими странами", – сказал он.
В связи с произошедшим стало очевидно, что Бухарест действовал согласно указаниям блока НАТО, отметил посол.
Ранее МИД Румынии сообщил Кузьмину, что 21 дипломат и 30 работников технико-административного персонала диппредставительства РФ должны покинуть территорию страны в течение 30 суток. Решение было принято по просьбе министра иностранных дел страны Богдана Ауреску.
После этого в Румынии останутся 11 дипломатов и 29 сотрудников.
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