Посол РФ заявил, что решение Румынии сократить штат направлено на подрыв отношений

Фото: ТАСС/Николай Морозов

Требование властей Румынии о сокращении штата посольства РФ в Бухаресте более чем на 50 работников направлено на подрыв межгосударственных отношений, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. Об этом сообщает ТАСС.

"Это – очередной шаг румынского руководства, направленный на подрыв государственных отношений между нашими странами", – сказал он.

В связи с произошедшим стало очевидно, что Бухарест действовал согласно указаниям блока НАТО, отметил посол.

Ранее МИД Румынии сообщил Кузьмину, что 21 дипломат и 30 работников технико-административного персонала диппредставительства РФ должны покинуть территорию страны в течение 30 суток. Решение было принято по просьбе министра иностранных дел страны Богдана Ауреску.

После этого в Румынии останутся 11 дипломатов и 29 сотрудников.



Россия объявила персонами нон грата 34 французских дипломата