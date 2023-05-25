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11:27

Политика

РФ выслала пятерых шведских дипломатов в качестве ответной меры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские власти признали персонами нон грата пятерых диппредставителей Швеции в ответ на высылку пятерых российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомство была вызвана посол Швеции в России Малена Мард. Ей также сообщили, что с 1 сентября 2023 года деятельность генерального консульства РФ в Гетеборге будет прекращена. Это связано с проводимой Швецией политикой конфронтационного курса в отношении Москвы, подчеркнули в МИД.

"Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Также министерство уведомило шведского диппредставителя, что Москва объявила персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, в том числе трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в столице РФ.

25 апреля власти Швеции выслали из страны пятерых российских послов. По словам министра иностранных дел государства Тобиаса Билльстрема, деятельность членов дипмиссии была несовместима с их дипломатическим статусом. После этого российский источник уточнил, что российская сторона не оставит подобное без внимания.

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