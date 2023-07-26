Сокращение персонала посольства РФ в Кишиневе ударит по молдавским гражданам – Захарова

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Решение властей Молдавии о сокращении российского дипломатического присутствия в стране прежде всего нанесет урон самим жителям Молдавии. Эта ситуация не останется без ответа со стороны Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение официального Кишинева ударит прежде всего по молдавским гражданам, которые из-за антироссийской линии властей своей страны будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией", – указано в ее комментарии на сайте МИД РФ.

Захарова добавила, что российская сторона расценивает произошедшее как недружественный шаг, который был направлен на разрушение отношений между странами.

Она также подчеркнула, что заявления о приведении в соответствии числа сотрудников российских дипведомств с молдавскими дипмиссиями в Москве звучат лицемерно и не могут быть приняты во внимание.

"Недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа. О принятых ответных мерах будет сообщено дополнительно", – резюмировала представитель министерства.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Молдавии покинут 45 работников, в том числе дипломатические представители и технические специалисты.

О намерении молдавской стороны сократить численность персонала российского посольства стало известно 26 июля. Подобное решение в МИД объяснили "причастностью некоторых сотрудников диппредставительства к дестабилизации обстановки в Молдавии".

Численность дипломатов российского посольства в Кишиневе планируют сократить до 10, технических сотрудников – до 15.



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