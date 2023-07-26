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Молдавия сократит численность персонала посольства РФ, заявил глава МИД республики Николай Попеску.

"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове", – сказал Попеску на заседании правительства.

По его словам, "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране".

Накануне сообщалось, что МИД Молдавии вызовет посла РФ Олега Васнецова для дачи разъяснений в отношении обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже.

Такие обвинения представили журналисты портала Insider и Jurnal TV. Вывод о шпионаже они сделали на основании того, что журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок.

В российском диппредставительстве назвали обвинения "своеобразной визитной карточкой антироссийской политики властей Молдавии".

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