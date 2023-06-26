МИД РФ вызвал посла Молдавии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское министерство иностранных дел вызвало в ведомство диппредставителя Молдавии в Москве Лилиана Дария. Об этом сообщает ТАСС.

22 июня молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало российского посла Олега Васнецова. Это произошло после заявлений врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о вероятном ответе на атаку Чонгарского моста.

В этот день украинская армия обстреляла мосты, которые находятся на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Комментируя ситуацию, Сальдо сообщил о возможных "очень серьезных" ответных мерах.

Он упомянул мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, заявил врио главы Херсонской области, были частью Украины. Однако, продолжил он, их якобы передали Молдавии власти при бывшем украинском президенте Викторе Ющенко. Республика решительно осудила слова Сальдо и попросила объяснить данную ситуацию.