МИД Молдавии вызовет посла РФ из-за обвинений дипломатов в шпионаже

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызовут в МИД Молдавии для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Об этом сообщил глава пресс-службы министерства Игорь Захаров, его слова приводит РИА Новости.

В зависимости от дальнейшего развития событий власти республики рассмотрят несколько вариантов реагирования. Отмечается, что сотрудники внешнеполитического ведомства находятся в тесной координации с другими компетентными учреждениями. Они анализируют характер и масштабы действий российских дипломатов.

Ранее журналисты портала Insider и Jurnal TV провели расследование о шпионских действиях Российской Федерации в Молдавии. Вывод о шпионаже они сделали на основании того, что журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.

В российском посольстве в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинение России в оказании влияния на внутренние политические процессы стало уже своеобразной визитной карточкой антироссийской политики властей Молдавии.

В дипмиссии добавили, что Россия, в отличие от Запада, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Кишинев перестать действовать в угоду Западу. Так она ответила на заявления официальных лиц Молдавии о необходимости сократить число российских дипломатов в республике.

Она подчеркнула, что такая деструктивная и лицемерная линия, игнорирующая мнение и интересы граждан, навязываемые "мантры" о "российской угрозе и пропаганде" вызывают отторжение у самих молдаван, в большинстве своем тепло и по-дружески относящихся к России.

По ее словам, нынешняя численность сотрудников посольства РФ в Молдавии абсолютно оправдана, и Москва заинтересована в развитии и укреплении связей с молдавским народом на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.