Власти Крыма назвали вбросом информацию о минировании предприятий и проблемах с логистикой

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Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию из украинских пабликов о якобы происходящих на полуострове минировании предприятий и проблемах с логистикой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, эти сообщения не соответствуют действительности – никаких сложностей в Крыму нет.

"Фиксируем массовые вбросы в разные чаты информации врага. Сообщается про минирование предприятий и проблемы с логистикой, продуктами, бензином. Никаких проблем и минирований на полуострове нет", – подчеркнул Крючков.

Он обратил внимание, что все аккаунты, через которые распространяется ложная информация, зарегистрированы на Украине или в Европе. Граждан он призвал доверять только официальным СМИ и каналам.

Ранее сообщалось, что украинские войска совершили обстрел мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Предварительно, ВСУ использовали английские ракеты высокой дальности Storm Shadow.

На мостах было повреждено дорожное покрытие, однако жертв среди людей нет. Сальдо пообещал, что проезд машин по мостам будет восстановлен в самом скором времени. На данный момент было временно организовано движение авто по резервному маршруту.

В украинском руководстве собирались взорвать Киевские мосты сразу после начала СВО