Посол РФ в Лондоне не исключил любых ответных мер при ударе ВСУ по Крыму

Фото: телеграм-канал Russian Embassy in London

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что не исключает никаких ответных мер в том случае, если украинские войска нанесут удар по Крыму поставленными Великобританией ракетами высокой дальности Storm Shadow. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

Он добавил, что украинская сторона должна принять во внимание последствия и любые возможные ответные действия РФ при таком сценарии.

Келин напомнил, что Крым является территорией, официально признанной частью России, а целью российских военных представляется сокращение военных возможностей киевского режима, которые стали представлять для РФ угрозу.

По словам дипломата, проблемой является не сама Украина, а непосредственно киевские власти, занявшие жесткую антироссийскую позицию. Именно это и является причиной начала конфликта.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ планируют нанести удары по российской территории, в том числе по Крыму, с помощью крылатых ракет Storm Shadow и ракет для РСЗО HIMARS.

До этого сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы смогли подавить и посадить беспилотный летательный аппарат в районе северного Крыма.