ВСУ планируют нанести удар по территории РФ с помощью HIMARS и Storm Shadow – Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ планируют нанести удары по российской территории, в том числе по Крыму. Об этом сообщает RT.

Выступая на заседании коллегии Минобороны, глава ведомства уточнил, что, по данным российской стороны, противник намерен наносить удары с помощью крылатых ракет Storm Shadow и ракет для РСЗО HIMARS.

Министр пообещал, что за применением указанных ракет за пределами зоны СВО последует незамедлительный ответ со стороны РФ. Он также отметил, что их применение будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Недавно стало известно, что ВСУ нанесли удар нанесли удар ракетами Storm Shadow по месту в Херсонской области, куда до этого приезжал с визитом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



ВСУ с 4 июня свыше 250 раз атаковали позиции российских войск