Военнослужащему РФ Кравцову выплатили премию за уничтожение танка Leopard

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Сенатор Александр Карелин вручил военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на один миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Александра Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей. Премия учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири", – указано в уведомлении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что выплаты за уничтожение и захват техники ВСУ получили более 10 тысяч военнослужащих.

Как уточнили в ведомстве, по 300 тысяч выплатили военнослужащим, которые поразили 15 украинских пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS.

Еще 50 тысяч достались участникам СВО за успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенных тактическими комплексами Точка-У, РСЗО "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS.

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