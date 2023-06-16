Свыше 10 тыс военных в ходе СВО получили выплаты за уничтожение и захват техники ВСУ – МО

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащим на запорожском и южнодонецком направлениях оформляют выплаты за уничтожение немецких танков Leopard, бронемашин США и других стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на запорожском и южнодонецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, по 200 тысяч рублей получили военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, добавили в Минобороны.

Также по 300 тысяч рублей выплатили военнослужащим, поразившим 15 украинских пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS.

Как отметили в министерстве, еще 50 тысяч полагается участникам СВО за успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенных тактическими комплексами Точка-У, РСЗО Ольха, Смерч, Ураган и HIMARS. Аналогичную сумму выплатили за уничтожение каждого из 1 211 украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности.

При этом в ведомстве резюмировали, что более 10 тысяч российских военнослужащих получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника с начала СВО. Из них 7 064 военных – в 2022 году, 3 193 – в 2023 году.

Ранее в "Русской медиагруппе" заявили, что будут выплачивать по миллиону рублей за за уничтоженные в ходе СВО немецкие танки Leopard. Инициативу поддержали артисты Николай Басков, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович, Любовь Успенская и другие.

В Кремле положительно оценили предложение медиагруппы и заявили, что такие жесты демонстрируют поддержку обществом российских военных.

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