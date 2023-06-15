В Кремле оценили объявление артистами и бизнесменами наград за подбитую технику ВСУ

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Предложение ряда артистов и бизнесменов о вручении российским военным денежных вознаграждений за подбитую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) является проявлением патриотизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что инициативу поддержали артисты Николай Басков, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович, Любовь Успенская и другие.

"Это такие, патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много", – отметил представитель Кремля.

Он добавил, что такие предложения демонстрируют поддержку обществом российских военных.

"Это хорошо", – резюмировал Песков.

До этого музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев учредил денежное вознаграждение в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей за уничтоженные в ходе специальной военной операции (СВО) немецкие танки Leopard.

Как отметили в пресс-службе "Русской медиагруппы", Киселев таким образом поддержал инициативу властей Забайкальской области, которые выступали с данным предложением.

"Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой в 1 миллион рублей", – рассказали представители медиагруппы.

Уточняется, что объявление о премии был сделано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) во время мероприятия, проводимого "Русской медиагруппой".

"Многие артисты говорят о своей приверженности стране и победе, но это остается только словами, притом что сегодня каждый действительно может внести вклад в общее дело", – сказал Киселев.

По его словам, награждение – это малая часть того, что можно сделать для военных, принимающих участие в СВО.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому медали Нестерова, Ушакова, а также "За храбрость" II степени будут вручаться военнослужащим в зоне СВО от его имени. Они будут вручены наиболее отличившимся в процессе выполнения задач СВО бойцам.



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