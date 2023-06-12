Путин назвал участников специальной военной операции героями

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Владимир Путин назвал военнослужащих, которые сражаются в жестких боевых условиях во время проведения специальной военной операции (СВО) героями. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время посещения военного госпиталя имени Вишневского в Московской области, президент России поговорил с военными, которые участвуют в СВО и в данный момент проходят лечение.

"Судя по тому, что и как вы рассказываете: артиллерийские обстрелы, потом танки, потом бронемашины, пехота – это жесткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле уровень наград он, конечно, носит символичный характер", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что все, кто принимают участие в СВО, являются героями.

"В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне СВО", – подчеркнул он.

Путин также предложил военнослужащим подумать о дальнейшем обучении по военной линии.

"Я считаю, что те, кто хочет из вас как-то на следующую ступень, должны пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, Вооруженным силам (ВС) РФ", – сказал президент.

По словам Путина, из таких военнослужащих должен комплектоваться будущий состав ВС РФ, именно по этой причине он в том числе посоветовал военнослужащим получить соответствующее образование.

Ранее в ходе посещения госпиталя Путин вручил награды участникам СВО. Награды "Герой России" были удостоены старший лейтенант, командир стрелкового взвода Юрий Жуланов, старший лейтенант, командир огнеметного взвода Анатолий Зуев, стрелок-помощник гранатометчика, рядовой Андрей Кравцов и другие.



Путин расписался на открытках для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО