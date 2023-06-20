Шойгу предупредил об ответе на применение HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО

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После применения установок HIMARS и Storm Shadow за пределами проведения спецоперации РФ на Украине последует незамедлительный ответ – будут наноситься удары по центрам принятия решений Киева, предупредил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Применение этих ракет вне зоны проведения СВО будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", – передает ТАСС его слова.

Поступают сведения о том, что Украина может осуществить такую атаку, отметил министр.

Ранее система противовоздушной обороны РФ сбила ракету Storm Shadow и 18 вражеских дронов за сутки.

Позднее российская реактивная система залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа ликвидировала управляемой ракетой HIMARS американского производства.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ продолжают атаковать объекты военной инфраструктуры и технику украинской армии.



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