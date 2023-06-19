Российские военные захватили французский танк AMX-10RC в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской стороны смогли захватить колесный танк Вооруженных сил Украины AMX-10RC французского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили военную колонну украинской армии юго-западнее города Кременная в ЛНР. По словам военного эксперта, подполковника в отставке Андрея Марочко, данная группировка следовала по направлению Серебрянского лесничества. Колонна состояла из шести единиц автомобильной техники.

Отмечалось, что ВСУ потеряли порядка 20 человек личного состава.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что расчет РСЗО "Торнадо-С" Западного военного округа разрушил управляемой ракетой американский HIMARS.

Минобороны Великобритании проанализировало причины неудач контрнаступления ВСУ