12:21Политика
Российские военные захватили французский танк AMX-10RC в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Бойцы российской стороны смогли захватить колесный танк Вооруженных сил Украины AMX-10RC французского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили военную колонну украинской армии юго-западнее города Кременная в ЛНР. По словам военного эксперта, подполковника в отставке Андрея Марочко, данная группировка следовала по направлению Серебрянского лесничества. Колонна состояла из шести единиц автомобильной техники.
Отмечалось, что ВСУ потеряли порядка 20 человек личного состава.
До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что расчет РСЗО "Торнадо-С" Западного военного округа разрушил управляемой ракетой американский HIMARS.
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