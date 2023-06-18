Российская система ПВО сбила ракету Storm Shadow и 18 украинских дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны РФ сбила ракету Storm Shadow и 18 вражеских дронов за сутки. Об этом рассказало российское министерство обороны в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", – сообщается в публикации.

Кроме того, 18 украинских беспилотников сбиты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.

Ранее российские средства ПВО в ночь на 17 июня отразили атаку украинских беспилотников на нефтепровод "Дружба". Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что всего система ПВО РФ уничтожила три беспилотных летательных средства самолетного типа.

Также Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления ВСУ в районе Левадного и Пятихаток на запорожском направлении.

В этих же районах авиацией России были уничтожены боевые бронированные машины и БТР украинских сил. Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ "Валькирия" и "Лелека".



Российские средства ПВО сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29