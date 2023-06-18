Дрон-камикадзе "Привет-82" поразил опорный пункт ВСУ при первом же применении

Фото: телеграм-канал "КБ Око"

Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" поразил опорный пункт ВСУ в ходе своего первого применения в зоне проведения спецоперации. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро "Око" сообщает ТАСС.

"Первое боевое применение "Привет-82" прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология "подхват": старт беспилотника происходил из тыла, а "подхват" осуществлялся оператором, который совершал поражение", – указано в сообщении.

Первое же применение аппарата оказалось успешным, подчеркнули в конструкторском бюро.

Технология "подхват" позволяет оператору дрона, который находится на передовой, подхватить беспилотник, выпущенный в тылу и направленный к точке его применения. Кроме того, беспилотник летит в режиме радиомолчания и его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника, рассказали разработчики дрона.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе "Привет-82" завершили испытания в зоне спецоперации и готовятся к боевому применению.

Согласно задумке конструкторского бюро, дрон изготавливается из элементов, которые нарезаются на обычном лазерном станке, что позволит в краткие сроки наладить массовое и дешевое производство данного оружия.



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