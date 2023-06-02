Дроны-камикадзе "Привет-82" начали готовить к первому боевому применению в зоне СВО

Фото: телеграм-канал КБ "Око"

Российские дроны-камикадзе самолетного типа "Привет-82" успешно завершили испытания в зоне спецоперации и готовятся к боевому применению. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро "Око" сообщает ТАСС.

Беспилотники были испытаны на территории Донецкой и Луганской народной республики. В ходе испытаний были проверены дальность полета и радиоканала дрона, а также его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, которые используют ВСУ.

"Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований. – Прим. ред.) "Каскад", "Восток", Росгвардии, а также ЧВК "Вагнер", – заявили в конструкторском бюро.

В "Око" уточнили, что сейчас дроны оснащают боевой частью и готовят к первому боевому применению, которое состоится в ближайшие дни. Пока что в зоне спецоперации находятся 12 аппаратов "Привет-82".

Дальность полета дрона составляет до 30 километров, скорость – до 140 километров в час, а полезная нагрузка до 5,5 килограмма. По задумке конструкторского бюро, дрон изготавливается из элементов, которые нарезаются на обычном лазерном станке, что позволит в краткие сроки наладить массовое и дешевое производство данного оружия.

Разработчики также проверили дрон в разведывательной версии, которая отличается большей длительностью полета, до 1,5 часа.

Ранее сообщалось, что компания "Беспилотные аппараты" представила образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5. Разработка оснащена искусственным интеллектом и компьютерным зрением, а также может развивать скорость до 400 километров в час.



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