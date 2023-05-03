ВС России наносят по ПВО Украины групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные России используют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения украинских систем ПВО. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов Ланцет", – заявил собеседник агентства.

По его словам, подобная тактика гарантирует максимальную эффективность в поражении ракетных систем С-300, в составе которых находится большое количество машин. В системе С-300, поясняет источник, задействованы как пусковые установки ракет, так и командные пункты, радары и прочая техника.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM при помощи барражирующего боеприпаса типа "Ланцет". Stormer HVM противника был обнаружен расчетом БПЛА на донецком направлении.

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