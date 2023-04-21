В России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Компания "Беспилотные аппараты" представила образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5. Модель продемонстрировали на выставке "Экипировка" на ВДНХ в Москве, сообщает РИА Новости.

"Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью", – сообщили представители компании.

Разработка оснащена искусственным интеллектом и компьютерным зрением, что позволяет ей распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы. В дальнейшем дрон планируют дополнить возможностью корректировки инерциальной системы, чтобы полностью избавиться от использования радиоканалов.

Максимальная скорость беспилотника составляет 400 километров в час, крейсерская – 200 километров в час. Он способен удерживать до шести килограммов нагрузки и почти полностью, за исключением двигателя, состоит из отечественных материалов.

В настоящее время разработку тестируют. Испытания планируют завершить до конца 2023 года.

До этого стало известно, что в России создали новое противодроновое ружье ПАРС-С "Степашка". Его запустили в серийное производство два месяца назад. Разработку также представили на выставке "Экипировка" на ВДНХ.

