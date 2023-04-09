В РФ создадут группы для борьбы с западными танками ВСУ

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В Вооруженных силах России (ВС РФ) начали создавать группы для борьбы с западными танками украинских войск. Об этом сообщил руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил Евгений Арифулин.

"Работа эта организована исходя из указаний заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп", – цитирует его РИА Новости.

В соответствии с указаниями Главное управление боевой подготовки во главе с генерал-полковником Иваном Бувальцевым подготовило и организовало выполнение подобных методических рекомендаций.

Арифулин пояснил, что создание подобных групп является большой государственной системной работой.

До этого стало известно, что в России разрабатывают комплексы противоспутниковой борьбы на базе истребителя МиГ-31Д и военного транспортника Ил-76. После завершения испытаний устройство на базе Ил-76 могут установить на космическую платформу, где состыкуют с ядерным реактором. Объект станет готовым боевым модулем.



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