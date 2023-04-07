В РФ создадут противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31Д и Ил-76

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В России разрабатывают комплексы противоспутниковой борьбы на базе истребителя МиГ-31Д и военного транспортника Ил-76. Об этом сообщается в материале журнала Минобороны РФ "Военная мысль".

"Примерами российских комплексов ПСБ (противоспутниковой борьбы. – Прим. ред.), создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс ПКО "Контакт" на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А-60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет", – следует из материала.

После завершения испытаний устройство на базе Ил-76 могут установить на космическую платформу, где состыкуют с ядерным реактором. Объект станет готовым боевым модулем, поясняется в статье.

Разработка комплекса на базе МиГ-31Д велась с 1984 года. Годом ранее испытания лазерной установки воздушного базирования проводились с использованием самолета А-60.

Лазеры на А-60 использовали в экспериментах по временному выведению из строя оптических систем спутников на всех типах орбит. Работы приостановили в 2011 году из-за нехватки финансирования, в 2012 году его возобновили.

Ранее в России разработали телеуправляемый подводный дрон "Скат", который предназначен для разведки, разминирования, проведения мониторинга и подъема предметов с глубины до 100 метров. Его стоимость составит 1,5 миллиона рублей. Масса дрона составляет 4,7 килограмма.

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