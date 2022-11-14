В России планируют создать костюм "железного человека" для военных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России создадут костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело военного как доспехи средневекового рыцаря, рассказал заместитель гендиректора предприятия – производителя боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" Олег Фаустов.

"Эта работа планируется к проведению в рамках научно-исследовательской работы "Легионер". В ней будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного скафандра, но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет", – сказал Фаустов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что создание костюма, который бы полностью закрывал тело бойца, является приоритетным направлением работ всех ведущих военных держав. Фаустов считает, что если в будущем боевые задачи будут выполнять не люди, а дроны и роботы, то человек по-прежнему будет занимать различные позиции на поле боя, поэтому в условиях развития военной техники растут и риски для жизни.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" начал поставлять российской армии новейшие беспилотные летательные аппараты коптерного типа. Некоторые из них выйдут уже в 2023 году. Данное вооружения предназначено для самых разных целей, в том числе разведывательных.

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