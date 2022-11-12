В России оцифровали карту всей Украины для тренировки операторов дронов-камикадзе

Фото: Минобороны РФ

Российские специалисты оцифровали всю карту Украины для обучения операторов барражирующих боеприпасов "Изделие-51/52", которые активно применяются в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в компании-разработчике беспилотников ZALA Aero, передает РИА Новости.

Там отметили, что карта была оцифрована с целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в учебном центре.

"Это позволяет на наших тренажерах беспилотников <...> моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации", – говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение российским дроном-камикадзе "Изделие-51/52" украинского танка, который пытался укрыться за зданиями промышленной застройки. В ведомстве отметили, что ВСУ пытались вести огонь из этого танка по российским позициям, однако расчет БПЛА уничтожил его точным ударом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Минобороне РФ рассказали о работе операторов БПЛА

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