МО РФ показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе

Видео: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео, на котором показано уничтожение украинского танка российским дроном-камикадзе "Изделие-51/52".

На видео показан момент обнаружения и сопровождения дроном танка, который пытался укрыться за зданиями промышленной застройки. После занятия танком позиции на него спустили барражирующий боеприпас.

По данным Минобороны, ВСУ пытались вести огонь из этого танка по российским позициям, однако расчет БПЛА уничтожил транспорт точным ударом.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские бойцы попытались сбросить взрывное устройство на электрическую подстанцию Глушковской РЭС. В результате никто не пострадал.

Кроме того, по словам главы региона, ВСУ нанесли незначительные повреждения, а инцидент никак не повлиял на подачу электроэнергии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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